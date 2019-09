Diocesi: Bologna, il 2 ottobre l’arcivescovo Zuppi e Versari dialogano con Nembrini su “Insegnare cosa? Come?”

Sarà dedicato al tema “Insegnare cosa? Come?” l’incontro dedicato a studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado in programma mercoledì 2 ottobre, alle 17.30, presso il cinema teatro Antoniano di Bologna. Nell’occasione l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, dialogheranno con Franco Nembrini, insegnante, scrittore e pedagogista. L’appuntamento è organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, dall’Ufficio di Pastorale scolastica e dal Servizio per l’insegnamento della religione cattolica dell’arcidiocesi di Bologna.