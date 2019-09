Papa Francesco: videomessaggio al popolo di Maurizio, “sarà una gioia per me annunciare il Vangelo in mezzo a voi”

“È vicino ormai il viaggio apostolico che mi porterà anche sulla vostra bella Isola. Già da qui, da Roma vi rivolgo il mio saluto con tanto affetto, e dico un grande ‘grazie’ perché so che vi state preparando da tempo a questo incontro”. Comincia così il videomessaggio inviato dal Papa al popolo di Maurizio, terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa, che comincerà domani. “Sarà una gioia per me annunciare il Vangelo in mezzo al vostro popolo, che si distingue per essersi formato dall’incontro di diverse etnie, e che quindi gode della ricchezza di varie tradizioni culturali e anche religiose”, prosegue Francesco a proposito della terra che raggiungerà il 9 settembre: “La Chiesa Cattolica, fin dalle origini, è inviata a tutte le genti, e parla tutte le lingue del mondo. Ma la lingua del Vangelo – voi lo sapete – è l’amore”. “Il Signore, per intercessione della Vergine Maria, mi conceda di annunciarvi il Vangelo con la forza dello Spirito Santo, così che tutti possiate comprenderlo e accoglierlo”, la conclusione del messaggio: “Vi chiedo per favore di aumentare in questi giorni la vostra preghiera, mentre io già vi porto nel cuore e prego per voi. Grazie e a presto!”.