Papa Francesco: nomina mons. Rudelli (Osservatore presso Consiglio d’Europa) vescovo e nunzio apostolico

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco ha nominato oggi mons. Paolo Rudelli, finora Inviato speciale, Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, ad a arcivescovo titolare di Mesembria, affidandogli allo stesso tempo l’ufficio di nunzio apostolico. Rudelli è nato a Gazzaniga (Bergamo) il 16 luglio 1970. Ordinato sacerdote il 10 giugno 1995, è licenziato in Diritto canonico e laureato in Teologia morale. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2001, mons. Rudelli ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze pontificie in Ecuador e in Polonia e presso la sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. A Strasburgo, come Osservatore presso il Consiglio d’Europa, era giunto il 20 settembre 2014. Rudelli parla quattro lingue: inglese, francese, spagnolo, polacco.