Papa Francesco: nomina mons. Antoine Camilleri vescovo titolare e nunzio apostolico

Il Papa ha nominato oggi arcivescovo titolare di Skálholt mons. Antoine Camilleri, finora Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, affidandogli allo stesso tempo l’ufficio di Nunzio Apostolico. Mons. Camilleri è nato a Sliema (Malta) il 20 agosto 1965. Ordinato sacerdote il 5 luglio 1991, è incardinato a Malta e si è laureato in giurisprudenza e in diritto canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 9 gennaio 1999, ha prestato la propria opera presso le Rappresentanze Pontificie in Papua Nuova Guinea, Uganda, Cuba e presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Il 22 febbraio 2013 è stato nominato sotto-eegretario della Sezione Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.