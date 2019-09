Alla vigilia del suo 31° viaggio apostolico che lo porterà in Mozambico, Madagascar e Mauritius, il Papa si è recato, stamattina, alla basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, per raccogliersi in preghiera dinnanzi all’icona di Maria Salus Popoli Romani. Si rinnova, così, anche questa volta una consuetudine che caratterizza la vigilia della partenza di ogni suo itinerario internazionale di evangelizzazione.