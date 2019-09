Istituto Pio XII: Opera diocesana San Bernardo, “avviato dialogo con Regione Veneto. Presidente Zaia impegnato a trovare soluzione di lungo periodo”

“In merito alle dichiarazioni e notizie apparse sulla stampa nelle ultime ore, con particolare riferimento al comunicato Aris Roma” diffuso ieri 2 settembre, l’Opera diocesana San Bernardo degli Uberti, responsabile dell’Istituto Pio XII di Misurina (Belluno), centro per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino e dell’adolescente, precisa che “la stessa Aris Roma non ha mai contattato i vertici di Opera”. Opera diocesana comunica inoltre che “si è avviato un dialogo con la Regione Veneto nella persona del presidente Luca Zaia che si è personalmente impegnato a trovare una soluzione strategica di lungo periodo per valorizzare l’unicità di Misurina Opera”