Case famiglia: il film “Solo cose belle” premiato come miglior commedia 2019 al Rome Indipendent Cinema Festival

È un piccolo fenomeno della produzione cinematografica indipendente italiana, il film “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda, che è in programmazione da 100 giorni al cinema Fratelli Marx di Torino. Ed è di ieri la notizia di un nuovo riconoscimento al film, premiato come “Best Comedy” al Rome Indipendent Cinema Festival 2019. “Trovo che il film sia un bel tentativo, riuscito, di raccontare una piccola comunità paesana, con tutti i suoi colori – spiega il gestore del cinema, Gaetano Renda –. Durante un cineforum la gente si è coinvolta dall’inizio alla fine, ha riso, si è emozionata, fino ad arrivare ad una vera e propria standing ovation finale. Dal giorno dopo il film è entrato in programmazione e ha continuato ad attirare spettatori soprattutto grazie al passaparola”. Con oltre 250mila euro di incasso nelle sale cinematografiche, centinaia di passaggi in multiprogrammazione in tutta Italia, sold out nelle principali città italiane – tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze e Rimini – e il plauso da parte della critica italiana, la pellicola ha varcato i confini nazionali vincendo il premio come “Miglior colonna sonora” al Brooklyn Film Festival, un Golden Fox Award al Calcutta International Cult Film Festival e ottenendo, infine, una menzione speciale all’IndieFest californiano. Solo cose belle è stato inoltre selezionato allo Shanghai International Film Festival, al Social World Film Festival, al Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento nella sezione Greatest Indipendent Film, e al e al Cardiff International Film Festival. “Il film – spiega il regista, Kristian Gianfreda – è un antidoto a questo momento storico così saturo di tensioni e contrapposizioni e forse è proprio per questo che attorno a “Solo cose belle” si è concentrata tanta attenzione e partecipazione da parte del pubblico”.