Agricoltura sociale: al via nuovo bando da 120mila euro

L’agricoltura sociale ha nuove risorse per crescere. Scade infatti il prossimo 15 ottobre il bando della quarta edizione di “Coltiviamo agricoltura sociale”, promosso da Confagricoltura, la onlus “Senior – L’Età della Saggezza” e Reale Foundation, per sostenere i progetti di agricoltura sociale. Al bando possono partecipare imprenditori agricoli in forma singola o associata, cooperative sociali che esercitano attività agricole e che svolgono o hanno svolto attività di agricoltura sociale. I tre progetti vincitori riceveranno 40.000 euro ciascuno.

L’agricoltura sociale è una nuova forma di agricoltura sostenibile che viene declinata in diverse modalità e secondo le esigenze della collettività e del territorio, ma tutte con un denominatore comune: coinvolgere le “fasce deboli” della società all’interno di quanto stabilito dalla legge 141/2015. “L’agricoltura sociale italiana – spiega, in una nota, Confagricoltura – cresce annualmente del 25%. Dà lavoro a più di 35.000 addetti, nelle quasi 4.000 aziende, con un fatturato che sfiora i 250 milioni di euro. Questa formula vincente coniuga l’agricoltura e il sociale ed è stata capace di realizzare un nuovo, concreto strumento in grado di ridisegnare un modello di welfare sostenibile ed efficace. E lo fa in modo ‘integrato’ a vantaggio dei soggetti più deboli: portatori di handicap, ex tossicodipendenti, detenuti e anziani”.

I tre progetti che hanno vinto le edizioni precedenti del bando sono alcuni degli esempi delle possibilità di crescita di questo settore. La cooperativa Barikama (che in bambara, la lingua del Mali, significa resilienza), formata da ragazzi africani e ragazzi autistici, vincitrice della prima edizione, ha utilizzato il premio per accrescere, con l’acquisto di biciclette per effettuare le consegne, la sua attività di produzione di yogurt e ortaggi biologici. La cooperativa sociale integrata ed agricola Giuseppe Garibaldi di Roma, che riunisce giovani autistici, tra i vincitori con il progetto “Ti P’orto l’orto con l’A.P.E. che gira”, ha invece acquistato un’Ape Piaggio, con cui vendere in giro per Roma frutta e verdura da loro coltivata. La cooperativa sociale “Fruts di Bosc” di Santa Maria la Longa (Udine) ha una rete di salvataggio per persone in difficoltà alle quali offre percorsi formativi o impiego nell’azienda agricola ed ha usato la vincita per l’acquisto di una trattrice con la relativa attrezzatura per la semina e la coltivazione di ortaggi sostenibili.