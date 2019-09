Vita consacrata: Araldi del Vangelo, il card. Raymundo Damasceno Assis nominato commissario

Il card. Raymundo Damasceno Assis, arcivescovo emerito di Aparecida, è stato nominato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di Vita apostolica, commissario pontificio per la Società di vita apostolica clericale Virgo Flos Carmeli, la Società di vita apostolica femminile Regina Virginum e l’Associazione internazionale pubblica Araldi del Vangelo. La nomina, arrivata dopo aver ottenuto l’approvazione di Papa Francesco, giunge a conclusione della visita apostolica avviata il 23 giugno nel 2017, all’istituzione nota come “Araldi del Vangelo”, della quale fanno parte l’associazione internazionale Araldi del Vangelo, la Società di vita apostolica clericale Virgo Flos Carmeli e la società di Vita apostolica femminile Regina Virginum. La visita apostolica era stata indetta dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di Vita apostolica, guidata dal card. João Braz de Aviz, in accordo con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.

Il commissario card. Raymundo Damasceno Assis, sarà coadiuvato da mons. José Aparecido Gonçalves de Almeida, vescovo ausiliare di Brasilia, e da suor Marian Ambrosio I.D.P, superiora generale delle Suore della Divina Provvidenza, in qualità di assistenti.