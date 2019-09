Settimanali diocesani: Campania, don Doriano Vincenzo De Luca eletto all’unanimità nuovo delegato regionale della Fisc

Nel corso della riunione svoltasi nei giorni scorsi a Cava de’ Tirreni, i direttori dei settimanali diocesani aderenti alla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) hanno scelto don Doriano Vincenzo De Luca quale nuovo delegato regionale della Campania. La nomina è arrivata con il consenso unanime dei presenti nel corso dell’incontro a cui ha preso parte anche il presidente nazionale della Fisc, don Adriano Bianchi.

Don De Luca, direttore di “Nuova stagione” dell’arcidiocesi di Napoli e portavoce del card. Crescenzio Sepe, ha voluto “esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti per la fiducia riposta nella mia persona”. “Coordinare i lavori della Delegazione Campania dei settimanali cattolici aderenti alla Fisc non è cosa facile, soprattutto in un tempo come il nostro assai difficile sotto ogni profilo: sociale, pastorale, culturale, economico”. “Questo – aggiunge – ci spinge ancor di più a lavorare insieme e a trovare ogni soluzione perché il nostro impegno sia anzitutto testimonianza del Vangelo che annunziamo attraverso il nostro lavoro giornalistico, e poi segno di una Chiesa che è presente sul territorio e che si mette in ascolto dei bisogni di tutti”.

Da don De Luca il ringraziamento a chi lo ha preceduto negli ultimi sei anni: “Vorrei ringraziare, a nome di tutti, il prof. Antonio De Caro, per l’impegno profuso in questi anni in Campania e nel Consiglio nazionale, certo che vorrà continuare ad offrire il proprio contributo per la crescita della Delegazione”.