Giornata migrante e rifugiato: Cesena, domani pomeriggio in cattedrale la messa con il vescovo Regattieri

Anche la diocesi di Cesena-Sarsina celebrerà domani, domenica 29 settembre, la 105ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato dedicata al tema al “Non si tratta solo di migranti”. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio diocesano Migrantes, è in programma per il primo pomeriggio a Cesena. Alle 14.30 è previsto il ritrovo in quattro luoghi diversi della città: gli europei a Boccaquattro, gli africani a palazzo Ghini, gli asiatici alla chiesa del Suffragio e gli americani e australiani al santuario dell’Addolorata (chiesa dei Servi). Alle 15 i quattro gruppi si metteranno in cammino preceduti dall’immagine della Madonna della strada e in processione silenziosa raggiungeranno la cattedrale dove alle 15.45 il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, presiederà la celebrazione eucaristica.