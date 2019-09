Disabilità visiva: Movimento apostolico ciechi, on line un servizio per la lettura tramite pagina web

È on line dall’inizio del mese di settembre, sul sito web del Movimento apostolico ciechi (Mac), un servizio per la lettura digitale, tramite pagina web, nato con l’intento di aiutare persone con disabilità visiva che hanno difficoltà di lettura autonoma in modo tradizionale. La nuova funzionalità, realizzata nell’ambito del progetto “In casa e… oltre”, rende disponibili attualmente 500 libri in formato audio e alcuni in formato txt o pdf. “Presto – spiega una nota – il numero dei libri, che hanno come tematica la spiritualità, la disabilità e la mondialità e che provengono dalla Nastroteca Mac di Milano, sarà incrementato”. “La fruizione del servizio – viene precisato dal Mac – è riservata esclusivamente a persone con disabilità visiva o che abbiano difficoltà di lettura”.

L’accesso al servizio è possibile dopo aver effettuato essersi registrati attraverso il sito web del Mac.