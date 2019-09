Diocesi: Ravenna-Cervia, domani Assemblea pastorale e Domenica biblica con suor Maria Gloria Riva

Sarà il complesso di Sant’Apollinare Nuovo ad ospitare domani l’assemblea pastorale della diocesi di Ravenna-Cervia, tradizionale appuntamento che dà il via all’anno pastorale. Per la prima volta, a questo appuntamento (con inizio alle 15.45) si aggiunge quest’anno quello della Domenica biblica, con la partecipazione della biblista suor Maria Gloria Riva, superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia.

Il tema scelto per orientare le attività di diocesi e parrocchie lungo tutto l’anno pastorale è “Venite e vedrete. Generare i giovani alla fede e accompagnarli nella vocazione”. Ad aprire il momento assembleare sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, che alle 16 illustrerà le linee guida per l’anno pastorale, a partire dal tema di riferimento. A seguire, l’intervento del direttore della Pastorale giovanile e vocazionale dell’arcidiocesi, don Matteo Papetti.

A partire dalle 17.30, i presenti si sposteranno nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo per la Domenica biblica: quest’anno l’appuntamento di studio e approfondimento sulla Parola sarà incentrato in particolare sui primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni. L’iniziativa è aperta a tutti e le proposte sono differenziate per adulti, giovani e bambini. Agli adulti sarà proposta una meditazione guidata da suor Maria Gloria Riva a partire dai mosaici di Sant’Apollinare Nuovo, sul tema “Venite e vedrete: Vocazione a crescere per la gloria di Dio”. I giovani saranno impegnati in una “Passeggiata biblica” tra i mosaici mentre per i ragazzi (dai 6 agli 11 anni) è previsto un laboratorio e un servizio di animazione per tutto il pomeriggio.