Diocesi: Novara, nel prossimo fine settimana iniziative per la chiusura del 150° di consacrazione della cattedrale

La cattedrale di Novara, ospiterà venerdì 4 e domenica 6 ottobre diverse iniziative per la chiusura delle celebrazioni per il 150° anniversario della consacrazione.

Per la serata di venerdì 4 è in programma, dalle 21, un concerto con il Coro San Gregorio Magno di Trecate, diretto dal maestro Trombetta, che presenterà opere di Generali, Mercadante, Coccia, Cagnoni e Colonna, maestri di cappella che si sono alternati tra il XIX e il XX secolo a Novara.

Domenica 6, alle 10.30, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla. Nel pomeriggio, alle 16, partirà dalla navata centrale una visita guidata al complesso.

Alle 17, invece, nella Sala della Maddalena in vescovado, verrà presentato il volume 2019 della rivista “Novarien”, dedicata alla cattedrale novarese. Dopo i saluti di don Walter Ruspi, prefetto del capitolo della cattedrale, interverranno lo storico Giancarlo Andenna, direttore di “Novarien”, don Mario Perotti, storico, Franco Dessilani (del comitato di redazione) e altri autori.