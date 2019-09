Diocesi: le spoglie del venerabile mons. Jacono trasferite a Caltanissetta. Mons. Cuttitta (Ragusa), “continuerà ad esserci vicino”

Dopo 63 anni, le spoglie del venerabile mons. Giovanni Jacono hanno lasciato oggi la cattedrale di Ragusa per essere traslate nella cattedrale di Caltanissetta nella cui diocesi è stato a lungo pastore attento e illuminato. “Sebbene lontano fisicamente – ha detto il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta durante la celebrazione di congedo –, continuerà a essere vicino alla Chiesa che lo ha generato e dove è spirato, sia con la presenza di una insigne reliquia, sia nel mistero della comunione dei santi”. Nel corso dell’omelia, mons. Cuttitta ha messo in risalto la figura del venerabile Jacono, definendolo “figlio di questa terra e figlio prediletto della Chiesa ragusana”. La traslazione dei resti mortali a Caltanissetta non significherà però, secondo mons. Cuttitta, “lontananza” dalla Chiesa ragusana, “nella consapevolezza che la preghiera del venerabile vescovo, al di là del tempo e dello spazio, sarà fonte preziosa di intercessione per le chiese locali di Ragusa e Caltanissetta”. Due diocesi che, ora in modo ancora più forte e solenne, camminano “insieme nella storia verso il compimento del Regno di Dio”.