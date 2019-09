Diocesi: Assisi, dal 2 ottobre la mostra “Bella Tu Sei Qual Sole” al museo della Porziuncola

Verrà inaugurata mercoledì 2 ottobre al museo della Porziuncola di Assisi. la mostra “Bella tu sei qual sole. La statua della Madonna degli Angeli tra arte, storia, curiosità e ricerca”. Si tratta di un’esposizione fotografica sulle vicende storiche della Madonna degli Angeli. “La solennità di San Francesco, patrono d’Italia – si legge in una nota dei Frati minori dell’Umbria -, fa da cornice a questa esposizione fotografica che ripercorre le vicende della celebre statua in bronzo dorato, opera di Guglielmo Colasanti, che svetta sulla cima della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. L’affascinante storia di questa scultura, diventata negli anni simbolo del Santuario e della città stessa, è raccontata attraverso una serie di suggestive immagini”. Il percorso espositivo parte dagli anni 1929-1930, periodo in cui la statua venne realizzata per valorizzare la facciata della Basilica; passa per il 1966, quando ritornò al suo posto dopo un periodo di restauro; giunge ai più recenti anni 1997-1999, quando si rese necessario un nuovo trasferimento a terra della maestosa opera a causa del forte terremoto che colpì l’intera zona. Un’accurata ricerca d’archivio ha permesso la ricostruzione dettagliata di queste varie fasi e il recupero di aneddoti e curiosità sulla storia della Madonna degli Angeli, emblema di unione e ancora oggi forte simbolo di fede. La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal 2 ottobre fino a domenica 12 gennaio 2020.