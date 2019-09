Argentina: Conferenza episcopale, un sito internet per la protezione dei minori e la prevenzione di abusi

Il Consiglio pastorale per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, creato dalla Conferenza episcopale argentina nel 2017 per coordinare gli interventi di prevenzione rispetto ad abusi sessuali e all’accompagnamento delle vittime, ha presentato ieri il proprio sito web.

“Attraverso il suo sito web – si legge in una nota della Conferenza episcopale argentina –, il Consiglio vuole mettersi a disposizione di tutti i membri della Chiesa, in particolare di quelli che ne hanno più bisogno e, con umiltà e amore fraterno, avvicinarsi a tutte le persone colpite dal dramma dell’abuso di coscienza, di potere e sessuale in ambito ecclesiale”. Il sito “cerca inoltre di offrire strumenti di sensibilizzazione, formazione e supporto sia alle persone che alle comunità, nonché vuole essere, per coloro che lo richiedono, un canale per realizzare delle comunicazioni” e, di conseguenza, richieste di chiarimenti e denunce. “Vogliamo che i nostri spazi ecclesiali siano aree di crescita e vita piena per tutti”, si ribadisce dalla Conferenza episcopale.