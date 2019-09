Oggi, 27 settembre, la parrocchia di San Miguel de Fuencarral si è risvegliata con scritte offensive sulla facciata. “Come in altre occasioni – si legge in una nota -, l’arcidiocesi di Madrid manifesta il suo dolore e il suo energico rifiuto per questo tipo di atti che spezzano la convivenza nella società e ricorda la necessità di rispettare ciascuna persona e il suo credo”. La Polizia è stata messa al corrente dell’accaduto.