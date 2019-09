Società: Caritas Ambrosiana, “aumentare gli sforzi per combattere la povertà e l’esclusione in Europa e nel mondo”

“Il crescente scetticismo nei confronti dell’Unione europea impone alle istituzioni europee di aumentare gli sforzi per combattere la povertà e l’esclusione sociale in Europa e nel mondo”. Da questo assunto muove il position paper elaborato da Caritas Europa nel quale il network europeo degli enti caritativi e delle organizzazioni cattoliche chiede “una serie di misure su alcuni temi chiave: sviluppo sostenibile, povertà infantile e della famiglie, mercato del lavoro ed inclusione sociale, migrazioni e asilo, aiuto umanitario”. Il documento ha fatto da sfondo al convegno “Un pilastro sociale per l’Europa del futuro”, organizzato da Caritas Ambrosiana giovedì 26 settembre, nella sede di via San Bernardino a Milano, con il patrocinio della Commissione europea e in collaborazione con il Parlamento europeo-Ufficio a Milano. Sul tema si sono confrontati politici (l’europarlamentare Patrizia Toia, gli assessori alla Politiche sociali della regione, Stefano Bolognini, e del Comune, Gabriele Rabaiotti), rappresentati delle istituzioni e della società civile. “Il convegno dedicato Social Europe si inserisce nel progetto Futur Eu – Citizens’ reflections on the Future of Europe: progetto europeo finanziato dal programma Europa per i cittadini, che si propone – spiega una nota – di affrontare i più importanti temi politici europei delineati nel Libro bianco per il futuro dell’Europa e i documenti di riflessione tematici ad esso correlati”.

I partner di progetto – Ong, organizzazioni ecclesiali, fondazioni ed enti collegati agli istituti universitari – “mirano a coinvolgere i cittadini, attraverso l’organizzazione di eventi nei propri paesi (Bulgaria, Germania, Cipro, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Croazia e Italia), consentendo loro di collegare in modo significativo le politiche europee alla loro vita sociale e realtà, stimolando così un dibattito pubblico informato sui benefici e le sfide nei principali settori politici dell’Ue”.