Santa Sede: morto il card. William Joseph Levada, le esequie nella basilica vaticana

Hanno avuto luogo oggi, alle ore 12, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, le esequie del cardinale William Joseph Levada, del Titolo di Santa Maria in Domnica, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, morto ieri sera a Roma all’età di 83 anni. I funerali sono stati celebrati dal card. Tarcisio Bertone insieme con i cardinali, arcivescovi e vescovi. Al termine della Celebrazione eucaristica, come di consueto, Papa Francesco ha presieduto il rito dell’Ultima Commendatio e della Valedictio. Nato a Long Beach, arcidiocesi di Los Angeles, il 15 giugno 1936, Levada è stato nominato vescovo ausiliare di Los Angeles il 25 marzo 1983 da Giovanni Paolo II, riceve l’ordinazione episcopale il 12 maggio dello stesso anno. Dal 1986 al 1993 è l’unico vescovo statunitense nel comitato editoriale della Commissione per il Catechismo della Chiesa Cattolica Nel 1995 diventa arcivescovo di San Francisco. Il 13 maggio 2005 è nominato da Benedetto XVI prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, subentrando all’allora cardinale Joseph Ratzinger. Nel 2006, viene creato cardinale nel Concistoro del 24 marzo 2006.