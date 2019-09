Papa Francesco: il 5 ottobre il Concistoro, il 6 ottobre la messa di apertura del Sinodo per l’Amazzonia

Sabato 5 ottobre, alle ore 16, nella basilica di San Pietro, il Papa terrà un Concistoro Ordinario Pubblico per la creazione di 13 nuovi cardinali per l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del titolo o diaconia. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Il giorno seguente, domenica 6 ottobre, XXVII Domenica del Tempo Ordinario, alle ore 10, nella basilica vaticana, il Santo Padre celebrerà la messa per l’apertura dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica, che si svolgerà in Vaticano fino al 27 ottobre e sarà presentato in una conferenza stampa il 3 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede (Via della Conciliazione 54). Interverranno il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi; il card. Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di São Paulo, presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Repam) e Relatore Generale, e mons. Fabio Fabene, sotto-segretario del Sinodo dei Vescovi.