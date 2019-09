Paesi Bassi: cattolici e riformati, iniziativa “Assaggia la Chiesa”. Inviti e porte aperte nei luoghi di culto olandesi

Porte aperte nelle chiese olandesi per la terza edizione di “Assaggia la Chiesa”, l’iniziativa che dal 2017 ha luogo per invitare le persone a visitare una chiesa e a “gustare” l’atmosfera, partecipare a una celebrazione, fare domande, incontrare altre persone. Sono i singoli fedeli che invitano vicini di casa, conoscenti, familiari a ritornare o entrare per la prima volta in una chiesa dove, per il prossimo fine settimana (28-29 settembre), sono state preparate con particolare cura celebrazioni e momenti di incontro. Alla iniziativa, mutuata dall’esperienza nata nella Chiesa anglicana “Back to Church”, partecipano comunità cattoliche e riformate. Materiale preparatorio e idee sono stati condivisi su un sito dove è attiva una cartina geografica che mostra tutti i luoghi in cui si svolgerà l’iniziativa. Ci sono liturgie speciali per famiglie o giovani, tanti “caffè dopo la messa”, momenti in cui si presentano le attività della comunità; la parrocchia di Sliedrecht offre persino il servizio di trasporto per chi avesse difficoltà a recarsi in chiesa.