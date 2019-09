Giornata migrante e rifugiato: Caritas Madrid, domani marcia solidale e preghiera

Raccogliendo l’invito di Papa Francesco, la Caritas diocesana di Madrid, il Tavolo per l’ospitalità e la Commissione di ecologia integrale promuovono la marcia solidale “Condividendo il viaggio con migranti e rifugiati”, domani, sabato 28 settembre, alla vigilia della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Si inizierà alle ore 10, con una preghiera e una benedizione nell’atrio della cattedrale di Santa María la Real de la Almudena, per continuare a camminare in silenzio fino alla piazzetta di San Bernardo, dove alle 11 si reciterà una preghiera per le persone defunte. L’iniziativa si concluderà intorno alle 12,30 con un’azione di grazia davanti al Cristo di Medinaceli. Da lì si potrà la mostra “Incontrare per incontrarci” di Caritas Internationalis.