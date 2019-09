Fridays for future: Fico, “le piazze dei giovani ci ricordano il dovere di dare risposte serie e urgenti”

“Le piazze dei giovani per l’ambiente ci ricordano che abbiamo il dovere – come istituzioni e come politica – di dare risposte serie e urgenti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commentando attraverso i propri canali social le manifestazioni in corso in numerose città italiane in occasione del terzo sciopero globale per il clima.

