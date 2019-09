Diocesi: Cremona, ai santuari di Castelleone e Casalmaggiore torna l’iniziativa “Ricomincio da capo”

Torna ai santuari di Castelleone e Casalmaggiore l’iniziativa “Ricomincio da capo”, promossa dal settore dell’apostolato biblico della diocesi di Cremona. Il percorso di dodici incontri è rivolto soprattutto a giovani e adulti che cercano risposte per (ri)prendere in mano le redini della propria vita. Si tratta di un cammino “di discernimento e di guarigione” rivolto a tutti coloro che intendono ripartire dai primi passi, forse i più semplici ma anche quelli fondamentali per ricollocare, pezzo dopo pezzo, i tasselli essenziali della vita. A guidare gli incontri sarà il biblista don Maurizio Compiani. A fare da filo conduttore sarà il racconto biblico della creazione, ripreso in chiave sapienziale, così da svelare le basi per ricominciare da capo, sorretti dalla Parola di Dio. Gli incontri al santuario della Misericordia di Castelleone si terranno, sempre alle 17, nelle seguenti date: 28 settembre; 5, 19 e 26 ottobre; 16 e 23 novembre; 7 e 14 dicembre; 11 e 18 gennaio; 1 e 8 febbraio. Al santuario della Madonna della Fontana a Casalmaggiore gli incontri prenderanno il via alle 20.30 del 30 settembre e proseguiranno, con inizio allo stesso orario, nelle serate del 7, 21 e 28 ottobre; 11 e 18 novembre; 2 e 9 dicembre; 13 e 20 gennaio; 3 e 10 febbraio.