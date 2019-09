Cei: Corrado nuovo direttore dell’Ucs. Baggio (Aiart), “con competenza ed efficacia svolgerà la sua azione per una pastorale della comunicazione”. “Grazie a don Maffeis per fattiva collaborazione”

“Un grazie da tutta l’Aiart per la fattiva collaborazione”: lo esprime Giovanni Baggio, presidente nazionale dell’associazione spettatori cattolici, a don Ivan Maffei,s finora direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali della Cei.

Responsabilità condotta, secondo Baggio, “con competenza, senso di responsabilità ed equilibrio”, instaurando con l’Aiart “rapporti improntati al sostegno e all’incoraggiamento della sua azione, valorizzandone l’impegno volontario nell’azione di formazione, proposta e tutela degli utenti dei media, al servizio della Chiesa italiana”.

“Esprimiamo la certezza – aggiunge Baggio – che l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana continuerà, con la professionalità e la competenza che contraddistingue Vincenzo Corrado, a svolgere con efficacia la sua azione per una pastorale della comunicazione, considerata una vera e propria missione”. Tutta l’Aiart si congratula e augura buon lavoro al nuovo direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali.