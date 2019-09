Terremoto Centro Italia: mons. Russo, “c’è un’ordinanza che riguarda oltre 600 chiese, speriamo che si blocchi”

“C’è un’ordinanza che riguarda oltre 600 chiese: speriamo che si sblocchi quanto prima”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto ad una domanda sulle difficoltà della ricostruzione in Centro Italia, a tre anni dal terremoto. “Speriamo che si possa arrivare in minima parte al recupero dei beni ecclesiastici”, ha auspicato il vescovo durante la conferenza stampa a chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani. Dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia, “oltre duemila chiese sono inagibili e riguardano un territorio vastissimo”, ha ricordato Russo: “Speriamo che si accelerino anche le procedure legali per le abitazioni civili delle persone”, ha aggiunto.