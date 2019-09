Televisione: Rai Vaticano e Premium, da dicembre “L’uomo in bianco”, 4 reportage su Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II

Quattro Papi, quattro uomini di Dio, quattro grandi protagonisti del ‘900: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Hanno attraversato la storia della Chiesa, hanno inciso su quella dell’umanità. “L’uomo in bianco”, una serie di quattro reportage, firmati da Rai Vaticano e Rai Premium, racconta, con la riproposizione di fiction Rai sulla figura dei Papi, piccole e grandi storie di gesti, incontri, eventi, uomini e sensibilità che hanno cambiato il volto della nostra storia.

Con immagini esclusive e inedite dei luoghi di origine e dei loro ministeri e con le testimonianze, tra gli altri, dei cardinali Gianfranco Ravasi, Stanislao Dziwisz, Angelo Comastri, degli storici Alberto Melloni e Marco Roncalli, degli studiosi Stefania Falasca, Angelo Maffeis e Davide Fiocco, di Fausto Montini, nipote di Paolo VI e Gianni Luciani, nipote di Giovanni Paolo I, del fotografo dei Papi Arturo Mari, dell’aiutante di camera Guido Gusso.

In onda, su Rai Premium, dal 18 dicembre fino all’8 gennaio ogni mercoledì. Si inizia con Giovanni XXIII, il Papa buono. Rai Vaticano racconterà la storia umana di Angelo Roncalli. Per tutti buono, affabile, sincero. Il suo pontificato ha aperto la Chiesa alla modernità andando oltre la bontà con la quale amiamo ricordarlo. E poi Paolo VI, il Papa della modernità, in onda il 25 dicembre. È stato l’uomo che ha tracciato i sentieri tuttora percorsi dai suoi successori. Intellettuale con il popolo al centro del suo cuore. Ha vissuto anni difficili, da martire e da silenzioso uomo di preghiera. Oggi è santo. Come Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.

Così come il percorso verso la santità appartiene a Giovanni Paolo I, il Papa dello stupore, che vedremo, sempre su Rai Premium, il 1° gennaio 2020. La sua memoria è spesso sotto il peso di due giganti. Tra Montini e Wojtyla. Eppure il suo breve pontificato è fatto di intuizione e profezia. Infine, Karol il Grande, Giovanni Paolo II, il Papa del coraggio, in onda l’8 gennaio. Ha vissuto la storia del Novecento. Ne è stato anche protagonista. Si ricordano gesti, viaggi e record. Ma soprattutto a prevalere è la memoria da maestro di speranza e saldo uomo di fede, un uomo che amava il teatro e la poesia.

“L’uomo in bianco” è un programma di Massimo Milone e di Carlotta Bernabei, Stefano Girotti, Martha Michelini e Nicola Vicenti. Sarà presentato domani, in conferenza stampa, al Prix Italia 71, a Roma, alle 13,15.