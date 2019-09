Solidarietà: Festival Francescano a Bologna sostiene “Operazione Pane” a favore di 15 mense in Italia e Siria

edf

Street food solidale per donare cibo, ascolto e accoglienza a chi ha perso tutto o non ha mai avuto niente. Anche quest’anno il Festival Francescano, in programma a Bologna dal 27 al 29 settembre, sosterrà “Operazione Pane”, la campagna solidale di Antoniano onlus in favore di 15 mense francescane in Italia e in Siria.

Il Festival, organizzato dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna, porterà in piazza, tra la gente, le più importanti realtà francescane d’Italia, regalando a Bologna tre giorni di spiritualità, arte, intrattenimento e solidarietà. In piazza Maggiore, anima del Festival, Antoniano onlus allestirà tre gazebo, dove sarà possibile pranzare e cenare offrendo un aiuto concreto alle persone che vivono in condizioni di povertà estrema.

“I fondi raccolti nell’ambito di questa iniziativa ci permetteranno di aiutare tante persone indigenti a ricostruire il proprio futuro – spiega il direttore dell’Antoniano di Bologna, fr. Giampaolo Cavalli –. La campagna ‘Operazione Pane’, infatti, offre un sostegno concreto a 15 realtà francescane in tutta Italia e ad Aleppo, contribuendo all’erogazione quotidiana dei pasti e alle successive attività di reinserimento sociale e lavorativo delle persone aiutate”. Tra le realtà francescane sostenute da Operazione Pane c’è anche la mensa “Padre Ernesto” di Bologna, che ogni giorno mette in tavola 120 pasti caldi per le persone di difficoltà.

“Lo scorso anno – aggiunge fr. Giampaolo Cavalli – il Festival Francescano ci ha permesso di donare ben 6mila pasti caldi alle persone che vivono in condizioni di povertà. Si tratta di un contributo importantissimo, soprattutto in un momento storico che vede sempre più persone scivolare sotto la soglia di povertà. Le donazioni raccolte si trasformeranno in pane per chi non ha da mangiare, ma anche in speranza per il futuro: il pasto infatti rappresenta il primo passo di un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, porta alla rinascita personale e sociale”.

Il supporto del Festival Francescano si inserisce nell’ambito di numerose iniziative in favore di “Operazione Pane” promosse da realtà del territorio di Bologna e nazionali. La campagna è sostenuta anche dal Coro dell’Antoniano e la celebre manifestazione “Zecchino d’Oro” sosterrà questa iniziativa solidale in favore delle persone accolte dalle realtà francescane. A novembre e dicembre, inoltre, sarà lanciata una campagna per sostenere “Operazione Pane” anche attraverso un sms o una chiamata da rete fissa.