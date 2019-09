Siria: Mogherini (Ue), “il più presto possibile” la prima riunione del comitato costituzionale

(Bruxelles) Plaude l’Unione europea all’annuncio che un comitato costituzionale per la Siria sarà costituito sotto l’egida delle Nazioni Unite e “attende con impazienza la riunione inaugurale del comitato il più presto possibile”, perché “è un chiaro passo avanti, sicuramente pieno di potenzialità”, ha dichiarato oggi l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, commentando l’annuncio dato dal segretario generale Onu Antonio Guterres il 23 settembre scorso. L’Ue “seguirà da vicino gli sviluppi successivi” ed è disponibile a “sostenere lo sviluppo del processo di pace in Siria in qualunque modo possibile”. Siccome però, ha anche segnalato Mogherini, la guerra continua a Idlib e in altre regioni della Siria, c’è “l’urgente necessità di sviluppi positivi parallelamente ai lavori in seno al comitato costituzionale”. Mogherini ha sollecitato le parti “a prendere misure per rafforzare la fiducia, a garantire l’accesso umanitario e il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e a dichiarare un cessate il fuoco pieno e duraturo in tutta la Siria”. Tutto ciò servirà “a creare l’atmosfera positiva necessaria per il successo dei negoziati” oltre che a “garantire condizioni propizie al ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati e degli sfollati interni”. Non appena ci saranno le condizioni, “l’Ue sarà pronta ad assistere la ricostruzione della Siria”.