Sicurezza scuole: Bizzarri (Cittadinanzattiva), “governo esamini in tempi brevi proposta di legge quadro depositata a primavera”

“Chiediamo al governo di esaminare al più presto la proposta di una legge quadro sulla sicurezza a scuola, depositata da Cittadinanzattiva e Save the Children”: è la richiesta formulata questa mattina da Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva, durante la presentazione a Roma della XVII edizione del Rapporto 2019 dell’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola. Bizzarri fa riferimento alla proposta di legge sulla sicurezza scolastica volta a garantire piena tutela a studenti, insegnanti e personale non docente, presentata lo scorso 2 aprile alla Camera dei deputati dalle due associazioni, a 10 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila e i quasi 60 comuni del cratere. Il testo chiede di definire responsabilità e obblighi di enti proprietari e dirigenti scolastici, linee guida per la costruzione di nuove scuole, di prevedere sostegno alle vittime di incidenti e spazi di partecipazione effettiva dei cittadini nelle costruzioni e ricostruzioni. Tra gli interventi prioritari, la coordinatrice di Cittadinanzattiva segnala anche “l’ampliamento dei finanziamenti per completare le verifiche di vulnerabilità sismica in zona 1 e 2; le indagini diagnostiche di soffitti e solai da realizzare a tappeto almeno per gli edifici costruiti tra gli anni ’50 e ’70 per scongiurare nuovi crolli; il completamento ed il varo della nuova Anagrafe che attendiamo da anni”.