Sentenza Consulta su suicidio assistito: mons. Russo, “società perde il lume della ragione”, “speriamo ci siano paletti forti”

“Non comprendiamo come si possa parlare di libertà”. Lo ha detto mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, commentando la sentenza della Consulta sul suicidio assistito a margine della conferenza stampa di presentazione del comunicato finale del Consiglio permanente dei vescovi italiani, che si è concluso oggi. “Qui si creano i presupposti per una cultura della morte, in cui la società perde il lume della ragione”, ha proseguito il vescovo, secondo il quale “stiamo assistendo ad una deriva della società, dove il più debole viene indotto in uno stato di depressione e finisce per sentirsi inutile”. “Speriamo che ci siano dei paletti forti”, l’auspicio in attesa di vedere il dispositivo della sentenza.