Papa Francesco: alla Comunità Emmanuel, “stare con Cristo e stare con i fratelli in difficoltà”

“Stare con Cristo e stare con i fratelli in difficoltà”. È questa, per il Papa, la “via maestra” per il servizio. “È una strada che è indicata dal nome stesso della comunità: Emmanuel”, ha detto Francesco ricevendo in udienza i membri della comunità di Lecce: “Dio ci mostra questa via: Lui, che è Amore, è Dio-con-noi. E non come un’idea, o peggio un’ideologia, ma come una vita, la vita di Gesù. È Lui Emmanuel, Dio-con-noi, che ha testimoniato l’amore del Padre condividendo fino in fondo la nostra condizione umana”. “Da questa fonte si attinge l’acqua viva per andare avanti – ha spiegato il Santo Padre – per non lasciarsi rubare la gioia, la speranza, il coraggio di donarsi; per stare insieme senza ferirsi; per gettare di nuovo le reti dopo le delusioni e i fallimenti; per continuare a lavorare con gioia anche se si fa fatica e si sente la stanchezza; per rimanere fedeli allo spirito originario della vocazione e della missione”. Quando alla scelta della comunità, nel prossimo anno, di “leggere in maniera approfondita” l’Evangelii gaudium, il Papa ha consigliato: “in questa lettura non siate autoreferenziali, cioè non leggete l’Esortazione pensando solo alla vostra comunità, ma leggetela sempre sentendovi parte della Chiesa, la quale a sua volta è pellegrina e inviata nel mondo”.