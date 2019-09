Giornata migrante e rifugiato: Modena, domenica l’arcivescovo Castellucci presiede la Messa dei popoli

In occasione della 105ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, dal titolo “Non si tratta solo di migranti”, domenica 29 settembre l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, presiederà la Messa dei popoli. La celebrazione, con inizio alle 15, sarà ospitata nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata, a Modena.

In una nota diffusa dall’arcidiocesi si sottolinea che nel messaggio scritto per l’occasione, Papa Francesco “offre ai fedeli un importante spunto di riflessione: nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato non si parla solo di migranti e di mobilità dei popoli, ma di tutti noi”. “Quello che propone Papa Francesco – prosegue la nota – è un ‘noi’ diverso da quello che viene imposto dalla mentalità corrente, ovvero un noi che viene prima e che esclude qualcun altro. Il Santo Padre offre una verità che è sotto gli occhi di tutti e forse proprio per questo difficile da vedere, ovvero che le paure, le diffidenze e gli slanci solidaristici sono lo specchio riflesso in cui tutti noi ci vediamo nei migranti, emblema del nuovo millennio e sfida per la costruzione di una nuova umanità”.

La Messa dei popoli sarà anche l’occasione per ricordare il decennale dalla costituzione degli Uffici Migrantes nelle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi, attraverso la diffusione di un opuscolo che ripercorre i primi dieci anni di attività pastorale.