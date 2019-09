Giornata migrante e rifugiato: Cosenza-Bisignano, da domani a domenica momenti di incontro, preghiera e festa

“Abbiamo pensato a momenti di incontro, preghiera e festa per far crescere la consapevolezza sulle opportunità e la responsabilità offerte dalle migrazioni che, come richiamato da Papa Francesco, sono oggi per i cristiani da leggere come un segno dei tempi”. Con questo spirito l’Ufficio Migrantes della diocesi di Cosenza-Bisignano dà il via alle celebrazioni per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

Il primo momento domani, alle ore 18,30, presso la parrocchia San Nicola di Cosenza con l’incontro “Non si tratta solo di migranti”, che avrà inizio con la presentazione del Messaggio del Papa, proseguirà con la presentazione del documento “Siamo Figli della Luce” dell’Agesci zona Terra dei Bruzi e proiezione di video sull’accoglienza (a cura dei Clan della Zona) e si concluderà alle ore 20 con la presentazione della campagna “Io Accolgo”, attraverso una marcia da piazza dei Bruzi e un flash mob in piazza XI Settembre.

Domenica 29 settembre, alle ore 12, presso la parrocchia di Loreto si svolgerà la celebrazione multietnica con letture, canti e preghiere dei sacerdoti e delle comunità migranti presenti in diocesi.

Nel pomeriggio, alle ore 16, in piazza Loreto conclusione con la Festa delle migrazioni con canti, musica, danza e cucina dal mondo e l’esibizione della Band Multietnica Migrantes.

“La Giornata – si legge in una nota – costituisce certo una buona occasione per sensibilizzare le comunità sul fenomeno della migrazione, ma anche per invitare i migranti cattolici e le loro famiglie presenti nelle nostre parrocchie alla partecipazione della santa messa e della vita parrocchiale”.