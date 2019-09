Diocesi: Trento, nel fine settimana la Festa dei popoli

Torna questo fine settimana, a Trento, la Festa dei popoli. Giunta alla ventesima edizione, la festa promossa dall’arcidiocesi trentina animerà piazza Fiera, per ricordare alla società trentina il prezioso apporto delle diverse comunità di stranieri presenti (alcune da decenni) sul nostro territorio. Quest’anno inoltre la Festa coincide con la 105ª Giornata del migrante e del rifugiato, dedicata al tema “Non si tratta solo di migranti”. Nel messaggio scritto per l’occasione, Papa Francesco sottolinea come non sia possibile considerare chi si muove per un futuro migliore semplicemente come un numero facente parte di un fenomeno problematico da liquidare sbrigativamente. Sono storie, persone, volti, situazioni che – sottolinea il Papa – abbiamo il dovere almeno di conoscere, prima di esprimere qualsiasi giudizio.

“#creiamo ponti” è lo slogan del pomeriggio di animazione proposto sabato dal Forum delle associazioni familiari, aperto a grandi e piccini, che si concluderà verso le 18 con un flash-mob sul tema. Contemporaneamente, presso il campo del Santissimo si svolgerà un torneo di calcio a 5 per ragazzi, curato dall’Us Invicta Duomo e dall’oratorio del Santissimo, mentre sabato sera, in piazza Fiera, esibizione di alcuni gruppi musicali interetnici. Domenica la manifestazione proseguirà con la tradizionale sfilata per le vie del centro, i saluti delle autorità e la preghiera ecumenica, l’apertura degli stand dei vari popoli in piazza e le loro esibizioni nel pomeriggio.