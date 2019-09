Consiglio permanente: comunicato finale, sessione autunnale dedicata a prossimi Orientamenti pastorali, questione eutanasia, incontro Bari

È stata essenzialmente dedicata al confronto sugli Orientamenti pastorali del prossimo quinquennio e sulla ripresa, in tale prospettiva, dei contenuti e delle modalità per una nuova presenza missionaria, la sessione autunnale del Consiglio episcopale permanente, riunito a Roma da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre, sotto la guida del cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia Città della Pieve. Lo ricorda il Comunicato finale del Consiglio permanente della Cei, diffuso oggi.

Nel confronto “i vescovi si sono soffermati, innanzitutto, sul tentativo di introdurre nell’ordinamento italiano la liceità di pratiche eutanasiche, sulle sue conseguenze sociali e culturali, sull’impegno ecclesiale di prossimità e di accompagnamento di quanti sono nella sofferenza”. Al Consiglio permanente è stato offerto un aggiornamento circa i contenuti, la preparazione e l’organizzazione dell’evento “Mediterraneo frontiera di pace. Incontro di riflessione e spiritualità” (Bari, 19-23 febbraio 2020).

Sono stati, inoltre, presentati i Lineamenta – contenuti, prospettive, metodologie e finalità – predisposti dal Comitato scientifico e organizzatore in preparazione alla prossima Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 4-7 febbraio 2021).

Per completare l’attuazione della riforma del processo matrimoniale, introdotta da Papa Francesco, i vescovi hanno approvato alcune determinazioni per i Tribunali ecclesiastici italiani e condiviso una comunicazione circa le ripartizioni dell’anno in corso per le loro attività.

Il Consiglio permanente ha approvato un Messaggio relativo alla pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano e il Messaggio per la Giornata nazionale per la vita (2 febbraio 2020). Inoltre, ha aggiornato il valore del punto per il sostentamento del clero nell’anno 2020. I vescovi, infine, hanno provveduto ad alcune nomine.