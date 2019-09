Cei: nomine di nuovi membri di Commissioni episcopali e responsabili di Uffici nazionali

Nel corso dei lavori, il Consiglio episcopale permanente ha provveduto a una serie di nomine. Mons. Giovanni Intini, vescovo di Tricarico è stato nominato membro della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, membro della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute; mons. Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, membro della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata; mons. Roberto Carboni, Ofm Conv., arcivescovo di Oristano e amministratore apostolico di Ales-Terralba, membro della Commissione episcopale per le migrazioni. Presidente del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose è stato nominato mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema. Membro della Presidenza di Caritas Italiana mons. Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto.

Nuove nomine anche per alcuni Uffici Cei: direttore dell’Ufficio catechistico nazionale mons. Valentino Bulgarelli (Bologna); direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Vincenzo Corrado; direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia fr. Marco Vianelli, Ofm; responsabile del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità sr. Veronica Amata Donatello (Suore Francescane Alcantarine).

E ancora: assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale; assistente ecclesiastico nazionale per la branca Esploratori-Guide dell’Agesci don Luca Delunghi (Perugia-Città della Pieve); coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici africani di lingua francese in Italia don Matthieu Malik Faye (Tambacounda, Senegal).

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 23 settembre, ha proceduto alla nomina di Bruna Marro come membro del Comitato per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose.