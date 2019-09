Cei: Corrado direttore dell’Ucs. Padula (Copercom), “un cambio di testimone nel segno della continuità”

“Il Copercom si congratula con Vincenzo Corrado e lo ringrazia per l’amicizia e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso il nostro Coordinamento associativo, prima come direttore dell’Agenzia Sir e poi come vice responsabile della comunicazione della Cei”. Così Massimiliano Padula, presidente del Copercom, commenta la nomina di Vincenzo Corrado a direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Succede a don Ivan Maffeis.

A Corrado, prosegue Padula, “va ‘il buon lavoro’ mio e di tutte le 29 associazioni aderenti al Copercom, affinché la sua competenza e la sua umanità contribuiscano a consolidare sempre più la sinergia tra tutte le realtà comunicative che ruotano intorno alla Chiesa italiana”. “Nello stesso tempo – conclude il presidente – diciamo grazie a don Ivan Maffeis che continuerà, attraverso il suo impegno di sottosegretario e portavoce, a servire la Chiesa italiana con quella professionalità e con quella fraternità che lo ha sempre contraddistinto”.