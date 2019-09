Cei: Corrado direttore dell’Ucs. Don Bianchi (Fisc), “attento al territorio e alle voci delle Chiese che in esso operano”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La nomina di Vincenzo Corrado a direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali è una notizia accolta con gioia dalla Federazione italiana dei settimanali cattolici”. Lo dichiara il presidente della Fisc, don Adriano Bianchi. “Corrado ha maturato in questi anni nel suo servizio nel Sir la sua professionalità e la sua attenzione al territorio ed alle voci delle Chiese che in esso operano ed esplicano la propria missione di costruzione delle comunità e di annuncio al Vangelo”, sottolinea don Bianchi, che aggiunge: “Siamo convinti che il suo lavoro sarà sempre più fondamentale nei prossimi anni per coordinare il lavoro del vasto mondo della comunicazione ecclesiale nel nostro Paese affinché sempre più la pastorale della Chiesa possa trovare nuovo slancio comunicativo e missionario per far giungere a tutti con nuova efficacia la Bella Notizia del Vangelo”.

Un pensiero anche a don Ivan Maffeis, al quale va “il ringraziamento per la vicinanza e la sollecitudine con cui in questi anni anche come direttore dell’Ucs ha seguito la vita della Federazione e la presenza delle testate di ispirazione cattolica all’interno delle diocesi”.