Università europea Roma: tavola rotonda “Per una crescita economica sostenibile: il ruolo della formazione” con Fioramonti e mons. Leuzzi

“Per una crescita economica sostenibile: il ruolo della formazione” è il titolo di una tavola rotonda che si terrà il 2 ottobre, dalle 10 alle 12.30, all’Università europea di Roma. Il dibattito – a cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi – sarà incentrato sulle azioni che è necessario intraprendere per sensibilizzare su sui temi della sostenibilità un insieme sempre più ampio di attori economici. Tra queste, oltre a interventi formativi mirati sui temi, si possono citare i partenariati tra università e imprese o altri organismi istituzionali dei territori di riferimento, o le attività di divulgazione scientifica che siano efficaci e sfidanti. L’evento sarà un’occasione di riflessione sulle sfide della sostenibilità, intesa in maniera integrata in senso economico, sociale ed ambientale e sul ruolo che le università e l’alta formazione possono svolgere per promuovere la causa dello sviluppo sostenibile nell’economia locale e nella società. Ad organizzare la tavola rotonda è Uer Academy, il nuovo centro di ateneo, dedicato allo sviluppo delle professionalità che offre percorsi formativi finalizzati all’occupabilità e allo sviluppo delle carriere individuali, sviluppano al tempo stesso competenze tecnico-professionali e soft skill e valorizzando l’apprendimento attraverso l’esperienza.