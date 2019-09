Ue: magistrato rumeno Laura Codruta Kövesi primo procuratore capo europeo. Indagini senza frontiere. Un anno per organizzare il servizio

(Bruxelles) Il primo procuratore capo dell’Ue è stato nominato oggi: Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno scelto il magistrato rumeno Laura Codruta Kövesi per questo incarico. Il suo compito sarà di indagare, perseguire e assicurare alla giustizia crimini contro il bilancio dell’Ue, come frodi, corruzione o frodi internazionali dell’Iva superiori a 10 milioni di euro. Fino ad ora sono le autorità nazionali a indagare sulle frodi contro il bilancio dell’Ue esclusivamente all’interno del proprio Paese; per contro organismi come Eurojust, Europol e l’ufficio antifrode dell’Ue (Olaf) non dispongono dei poteri necessari per svolgere indagini e azioni penali transnazionali. La Procura europea, spiega il sito della Commissione, “unirà le attività di contrasto nazionali ed europee in un approccio unificato, uniforme ed efficiente”. “La Commissione europea si impegna a fondo per garantire che ogni euro proveniente dal bilancio dell’Ue sia speso secondo le norme e apporti un valore aggiunto europeo”, ha dichiarato il commissario al bilancio Günther Oettinger. Questa decisione offre “una risposta alle richieste dei cittadini europei e fornisce ai pubblici ministeri europei nuovi strumenti per indagare e perseguire questi crimini”, ha aggiunto il commissario per la giustizia Věra Jourová, confermando che l’ufficio entrerà in funzione entro la fine del 2020.