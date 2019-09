Sanità: tumore utero e ovaie, su Doveecomemicuro.it i cinque ospedali al top per interventi, assistenza e cura

Il portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane www.doveecomemicuro.it, ha realizzato un’indagine sui centri italiani più performanti per volume d’interventi per tumore maligno all’utero e per tumore maligno all’ovaio: nuovo indicatore da oggi presente nel motore di ricerca. Fonte dei dati è il Programma nazionale esiti 2018 di Agenas, in base a cui il sito è stato recentemente aggiornato. Il maggior numero di interventi per tumore maligno all’ovaio, nel nostro Paese, viene eseguito dal Policlinico universitario A. Gemelli di Roma, che concentra quasi il 10% della casistica nazionale. Al 2° posto, c’è lo Ieo – Istituto europeo di oncologia di Milano seguito, al 3°, dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano. “Come per tutte le patologie complesse, anche per la gestione di questo carcinoma è fondamentale affidarsi a centri competenti e accreditati, in grado di garantire cure ed assistenza appropriate volte a prolungare la sopravvivenza e, al tempo stesso, a migliorare la qualità di vita”, spiega Giovanni Scambia, direttore scientifico Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma. Quanto al volume d’interventi per tumore maligno all’utero, al 1° e 2° posto in Italia si riconfermano rispettivamente il Gemelli di Roma e lo Ieo di Milano. Al 3° posto l’Ospedale Sant’Anna di Torino .“L’alto numero di interventi eseguiti in un anno è il primo elemento di cui tenere conto al momento di scegliere la struttura in cui operarsi, perché indicativo dell’esperienza accumulata da un ospedale. Una vasta letteratura scientifica, infatti, dimostra come un importante volume di attività abbia un impatto positivo sugli esiti delle cure”, spiega Elena Azzolini, medico specialista in sanità pubblica e membro del comitato scientifico del portale.