Riconoscimenti: a padre Bernardo Gianni il Premio nazionale “Giorgio La Pira Città di Cassano” 2020

Sarà padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, a ricevere il Premio nazionale “Giorgio La Pira Città di Cassano” 2020. “La città nel pensiero di La Pira” sarà il tema al centro della sua lectio magistralis.

“Da non credente a monaco, si svolge il percorso dell’abate Bernardo che, nato a Firenze nel 1968, al secolo Francesco Gianni, ha vissuto a Prato dalla nascita e si è convertito, come racconta lui stesso, nella notte di Natale del 1992 nella chiesa delle Benedettine di Rosano, a pochi chilometri da Firenze”, ricorda una nota del Centro La Pira di Cassano all’Jonio.

Al Papa e alla Curia romana, dal 10 al 15 marzo scorso presso la Casa Divin Maestro in Ariccia, ha tenuto gli esercizi spirituali parlando di “Città dagli ardenti desideri” e “Per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo”: “E per farlo ha fatto riferimento all’insegnamento e alla testimonianza di Giorgio La Pira”.

“Grande estimatore e conoscitore del pensiero del venerabile Giorgio La Pira, a Firenze e in tutta Italia – ha dichiarato Francesco Garofalo, presidente del Centro La Pira di Cassano all’Jonio -, ormai è un punto di riferimento della spiritualità e della cultura, ben al di là dei confini ecclesiali”. “Partendo dalle città – ha evidenziato Garofalo – la costruzione di un nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende non solo per il futuro, ma anche per il presente. E di fronte a questa crisi di dimensione globale, le città dovranno tornare ad essere protagoniste per l’alto ruolo che hanno in se, come comunità di uomini”.

“Ricevo la notizia di questa premiazione come un dono e un privilegio davvero speciale, in modo particolare, lo interpreto come un contributo importante per confermare ulteriormente il mio personale legame a Giorgio La Pira, alla sua esperienza mistica e al suo magistero politico”, ha affermato padre Bernardo Gianni, a proposito del Premio.