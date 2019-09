Polonia: congregazioni femminili, plenaria a Varsavia. In agenda profilo della vita consacrata e prevenzione abusi su minori

Aspetti femminili della vita consacrata e prevenzione abusi su minori: sono i due temi principali della plenaria che dal 24 al 26 settembre riunisce a Varsavia le superiori di circa 100 congregazioni religiose presenti sul territorio polacco. La presidente della Conferenza, madre Maksymiliana Pliszka dell’istituto Piccole ancelle dell’Immacolata concezione, sottolinea al Sir la particolare rilevanza dell’insegnamento di Papa Francesco, in occasione della plenaria, condiviso con le religiose dal nunzio apostolico in Polonia mons. Salvatore Pennacchio. La Conferenza delle superiori polacche si riunisce due volte l’anno per discutere i temi di stretta attualità durante gli incontri con il segretario dei vescovi mons. Artur Mizinski e per approfondire alcuni aspetti della formazione. “È anche un tempo di preghiera comune che permette di rinsaldare la nostra unità”, sottolinea madre Pliszka. Secondo i dati statistici più recenti (relativi al 2016) in Polonia ci sono oltre 19mila religiose, attive soprattutto nel campo dell’educazione e della sanità, sia sul territorio nazionale che nelle missioni (più di 2mila). Tradizionalmente, le religiose si dedicano, inoltre, alle attività caritative ma nel mondo digitale d’oggi svolgono anche funzioni importanti nei media e nell’editoria.