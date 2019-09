Papa Francesco: udienza, tra i 12mila in piazza anche un gruppo di cinesi. Fa salire cinque bambini sulla papamobile

Tra i 12mila pellegrini presenti oggi in piazza, c’è anche un gruppo di una quarantina di cinesi, provenienti alla parrocchia di San Lorenzo a Macau. Il Papa ha fatto il suo ingresso dall’Arco delle Campane intorno alle 9.10, e poco dopo ha fatto fermare la jeep bianca scoperta per far salire a bordo cinque bambini, che hanno avuto il privilegio di godere di un tragitto speciale tra i settori delimitati dal colonnato del Bernini. Francesco è apparso sorridente e rilassato, in una giornata romana dal tipico cima settembrino, con il sole mitigato da un piacevole venticello. Moltissimi, come di consueto, i bimbi che il Papa ha baciato e accarezzato lungo il percorso, grazie all’aiuto dei solerti uomini della Gendarmeria vaticana. Il Santo Padre ha indugiato a lungo nel corridoio centrale, che taglia longitudinalmente la piazza, luogo dove di solito vengono collocati i malati in carrozzina, salutati uno per uno. Al termine del tragitto, Francesco si è congedato singolarmente dai suoi piccoli ospiti e ha percorso a piedi il tratto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato.