Papa Francesco: udienza, “il diacono non è un sacerdote di seconda”

“I diaconi sono creati per questo, per il servizio: il diacono, nella Chiesa, non è un sacerdote di seconda, è un’altra cosa”. A ribadirlo, a braccio, è stato il Papa, durante la catechesi dell’udienza di oggi, in cui ha fatto riferimento ai “sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza i quali, dopo aver ricevuto l’imposizione delle mani, si occuperanno del servizio delle mense”, secondo quanto stabilito dagli apostoli e riportato nel libro degli Atti. Il diacono “non è per l’altare, è per il servizio: è il custode del serv per la Chiesa”, ha proseguito Francesco ancora fuori testo: “Quando a un diacono piace andare sempre all’altare, sbaglia: questa non è la sua strada”. “Questa armonia tra servizio alla Parola e servizio alla carità rappresenta il lievito che fa crescere il corpo ecclesiale”, ha garantito il Santo Padre.