Giuseppe Toniolo: Pieve di Soligo, al giornalista Polito il Premio 2019. Riconoscimenti anche per le sezioni regione e giovani

Il Premio Giuseppe Toniolo, sezione nazionale “Pensiero”, viene attribuito quest’anno al giornalista e scrittore Antonio Polito (nella foto), editorialista del Corriere della Sera, per il suo volume “Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la generazione senza eredità”. Il vincitore è stato annunciato oggi a Pieve di Soligo, assieme agli altri nomi che si aggiudicano il premio giunto alla quarta edizione, durante la conferenza stampa ospitata presso la sede dell’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei santi”. “Educare ancora, educare sempre: la lezione del professor Giuseppe Toniolo, l’urgenza per i giovani e la società di oggi”: questo il tema al centro del Toniolo 2019, “che sottolinea l’attualità del pensiero e dell’azione del docente trevigiano nella sua missione educativa in ambito familiare, sociale e nell’università”, hanno spiegato i promotori. Il premio nella sezione regionale “Azione & testimoni”, viene invece assegnato alla “Fondazione Grenfellove Marco e Gloria” onlus. “Nata ufficialmente nel settembre 2018 ed operante a livello veneto, è sorta su volontà dei genitori di Marco Gottardi per mantenere viva la memoria dei giovani fidanzati Marco e Gloria Trevisan deceduti nell’incendio della Torre Grenfell di Londra il 14 giugno 2017, e perseguire obiettivi di esclusiva solidarietà sociale attraverso l’istituzione di borse di studio a livello di scuole superiori”.

Il Premio Toniolo nella sezione “Giovani” a livello della diocesi di Vittorio Veneto, viene infine assegnato all’Istituto comprensivo “Giuseppe Toniolo” e al Collegio vescovile Balbi Valier, entrambi di Pieve di Soligo. La cerimonia finale del premio è in programma lunedì 7 ottobre nell’auditorium comunale Battistella Moccia di Pieve di Soligo, alle ore 20.30, e vedrà l’intervento dei premiati, di autorità e di rappresentanze ecclesiali e sociali, tra cui il vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo. In precedenza, la sera del 6 ottobre, la messa in onore del beato Toniolo nel 101° anniversario della morte sarà presieduta nel duomo di Pieve di Soligo dal vicario generale della diocesi, mons. Martino Zagonel. Durante la cerimonia del 7 ottobre saranno presentati regolamento e tema del Premio Giuseppe Toniolo 2020.