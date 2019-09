Diocesi: Vittorio Veneto, due incontri per il mese missionario straordinario

In vista del mese missionario straordinario, voluto da Papa Francesco, la diocesi di Vittorio Veneto ha organizzato diverse iniziative. La prima di queste è in programma venerdì, alle 20.30, al cinema Turroni di Oderzo, dove porterà la sua testimonianza il vescovo della diocesi di Cruzeiro do Sul (Brasile, nei territori dell’Amazzonia), dom Flavio Giovenale, missionario salesiano, in Italia per partecipare al Sinodo per l’Amazzonia. “La realtà dell’Amazzonia, aspettative e sogni” è il titolo dell’incontro, organizzato dalla diocesi, dal centro missionario e dal settimanale diocesano “L’Azione”. Il secondo appuntamento è fissato per martedì 1° ottobre, alle 20.30, all’auditorium Toniolo di Conegliano. Sul tema “L’Africa e le sue migrazioni – È tutto vero quello che si dice sui migranti africani?” si confrontano Jean-Léonard Touadi, docente universitario in Italia originario della Repubblica democratica del Congo, e padre Aldo Skoda, missionario scalabriniano, psicologo e preside Simi di Roma. Moderatore don Alessio Magoga, direttore de “L’Azione”. Anche in questo caso, la serata è organizzata dalla diocesi, dal centro missionario e dal settimanale diocesano “L’Azione”.