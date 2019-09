Diocesi: Sora, una scuola di evangelizzazione per prepararsi alla visita pastorale nelle 119 parrocchie

Sono in corso nelle otto zone pastorali della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo gli incontri della scuola di evangelizzazione per discepoli missionari in preparazione alla visita pastorale del vescovo mons. Gerardo Antonazzo, che parte il prossimo 9 ottobre e avrà come tema “Sto alla porta e busso”. “La scuola di evangelizzazione stimola a un’attenta partecipazione di fedeli i quali, dislocati nelle otto zone pastorali, sono chiamati a dare segno della loro vitalità sulla base dei fondamenti del Magistero” si legge in una nota della diocesi. Annunciare, testimoniare e celebrare la fede in Gesù risorto, sanare esperienze di discordia, conflitto, divisioni nella vita della parrocchia, promuovere la dimensione comunitaria favorendo la partecipazione e la corresponsabilità dei laici, ravvivare la missionarietà della “Chiesa in uscita” sono gli obiettivi della visita di mons. Antonazzo nelle 119 parrocchie delle diocesi, che si concluderà ad agosto 2021 nella basilica santuario di Madonna di Canneto. Vicari e sacerdoti della diocesi hanno guidato in queste settimane tre incontri su Chiesa come comunità di credenti e discepoli, ministero pastorale dei vescovi nella Chiesa diocesana, visita pastorale oggi.